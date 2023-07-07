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09:41, 7 июля 2023Забота о себе

Девушка рассказала о появившимся незадолго до инсульта необычном симптоме

22-летняя американка незадолго до инсульта заметила, что ее ресницы стали другими

Фото: Stephen Andrews / Unsplash

24-летняя жительница США Морган Бейли незадолго до инсульта заметила, что ее ресницы на одном глазу изменились и стали прямыми. О необычном симптоме она сообщила NeedToKnow.co.uk, пишет Daily Mail.

Бейли рассказала, что перенесла инсульт в 22 года. По ее словам, после приступа правая часть ее тела осталась парализованной и ей пришлось заново учиться ходить, говорить и писать. «Думаю, психологически я справилась феноменально. Более половины людей, перенесших черепно-мозговую травму, сталкиваются с депрессией, тревогой или стрессом, но я была очень позитивной. Конечно, были дни, когда мне было грустно, но на следующий день я была веселой. Я просто должна была выйти из моего уныния», — вспоминает американка.

Бейли отметила, что в день инсульта, прежде чем потерять сознание, она почувствовала сильную головную боль, как будто мозг взрывается в черепной коробке. Кроме того, за несколько месяцев до приступа она заметила, что ее ресницы на правом глазу стали абсолютно ровными и прямыми. Девушка уверена, что появившиеся изменения во внешности было предвестником приступа.

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По словам американки, причиной ее болезни в таком юном возрасте стала артериовенозная мальформация и аневризмы, которые у нее нашли в 18 лет после травмы головы. Бейли рассказала, что врачи побоялись трогать патологические изменения в ее мозге, поскольку они располагались в таламусе — в части мозга, которая отвечает за сложные движения, эмоции, сон и бодрствование.

Ранее сосудистый хирург назвал необычные симптомы, которые предшествуют проблемам с сердцем. По его словам, онемение конечностей и плохой аппетит являются неочевидными признаками сердечно-сосудистых заболеваний.

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    Екатерина Улитина
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