Россияне стали чаще незаконно перевозить валюту

ФТС России: в 2023 году объем незаконной перевозки валюты составил 423,4 миллиона рублей

Объем незаконных перевозок наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов через российскую границу в январе-июне 2023 года вырос на 37 процентов — с 308,6 до 423,4 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России (ФТС).

За указанный период таможенники возбудили 3601 дело об административных правонарушениях, касавшихся преимущественно транспортировки долларов, евро, турецких лир и дирхамов ОАЭ. Чаще всего деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию, а привозились из тех же стран, за исключением Сербии, а также из Узбекистана.

Вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, был запрещен с 2 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина. В октябре того же года глава государства уполномочил Центробанк выдавать разрешения на вывоз из страны сверхлимитных сумм валюты.

В России также действуют ограничения на снятие наличной валюты, потолком которого являются те же 10 тысяч долларов. В последний раз их продлевали в марте текущего года, до 9 сентября. Банк России тогда объяснил необходимость сохранения ограничений действующими против страны санкциями.