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19:24, 7 июля 2023Интернет и СМИ

Один из основателей Comedy Club едва не угодил в драку из-за шутки об армянах

Сооснователь Comedy Club Саркисян едва не угодил в драку в Ереване из-за шутки об армянах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Один из основателей и бывший ведущий юмористического проекта Comedy Club Таш Саркисян едва не угодил в драку в Ереване из-за шутки об армянах. Об этом стало известно Baza.

Инцидент произошел 20 июня после того, как Саркисян выступил на юбилее стендап-клуба «Ари». Когда экс-ведущий Comedy Club отдыхал за столиком, с ним завел беседу один из зрителей. Он рассказал Саркисяну, что работает учителем русского языка в одном из ереванских университетов, после чего сооснователь шоу пошутил над его акцентом.

«После шутки мужчина захотел выяснить отношения, к нему присоединились друзья, а на защиту Таша встали знакомые», — говорится в сообщении. Уточняется, что участники конфликта кричали друг на друга, но драки все-таки удалось избежать.

Ранее сообщалось, что житель Москвы обвинил Саркисяна в мошенничестве. Мужчина утверждал, что основатель Comedy Club и его знакомый за деньги обещали сделать его героем нового сезона реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ, однако слово не сдержали. Саркисян отверг эти обвинения.

Таш Саркисян (настоящее имя — Арташес Саркисян) — экс-участник команды КВН «Новые армяне», один из основателей Comedy Club. Также был первым ведущим проекта. Позднее занялся ресторанным бизнесом, выступал ведущим программ на телевидении и был главным редактором дирекции спортивных трансляций канала «Матч ТВ».

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    Маргарита Щигарева
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