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17:59, 7 июля 2023Экономика

Украина оценила рост экономики в конце года

Министр финансов Украины Марченко сообщил об ожидании роста экономики страны на 3 процента
Сергей Марченко. Архивное фото

Сергей Марченко. Архивное фото. Фото: Ken Cedeno / Reuters

По итогам 2023 года экономика Украины, в соответствии с текущими оценками, вырастет на три процента. Такую информацию в комментарии агентству Bloomberg сообщил министр финансов республики Сергей Марченко.

Это верхняя граница по росту в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). В мае организация указывала, что ожидает динамику от плюс одного до плюс трех процентов. В предыдущих оценках не исключалось падение на три процента.

Также Марченко заверил, что Украина продолжит борьбу с коррупцией, чтобы показать своим союзникам, что движется в правильном направлении, и привлечь международные инвестиции.

Ранее Нацбанк Украины сообщил о резком улучшении платежного баланса страны. В первые пять месяцев он сведен с профицитом 6,8 миллиарда долларов, а отдельно в мае — 1,53 миллиарда, что на 130 миллионов больше, чем в апреле. Также в начале года приток капитала составил 8,17 миллиарда долларов.

В прошлом году за тот же период Украина получила дефицит в размере 6,04 миллиарда долларов, а также отток капитала в размере 9,18 миллиарда долларов.

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    Платон Щукин
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