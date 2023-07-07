На Кипре обнаружены древние гробницы с сокровищами

Археологи Гетеборгского университета обнаружили древние гробницы с сокровищами на Кипре

Археологическая экспедиция из Гетеборгского университета обнаружила гробницы с сокровищами в окрестностях комплекса бронзового века Хала Султан Текке на Кипре. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Гробницы состоят из подземных камер разного размера (до 4 на 5 метров), доступ к которым осуществляется через узкий проход с поверхности. В них было обнаружено более 500 артефактов, изготовленных из слоновой кости, драгоценных камней и высококачественной керамики. Это указывает на то, что гробницы принадлежали правителям местного города, который был центром торговли медью в период с 1500 по 1300 год до нашей эры.

Около половины артефактов изначально принадлежали другим культурам. Золото и слоновую кость привозили из Египта, а драгоценные камни, такие как синий лазурит, темно-красный сердолик и сине-зеленая бирюза, добывали в Афганистане, Индии и на Синайском полуострове соответственно. В гробницах также находились предметы из янтаря из Балтийского региона. Большая часть керамических сосудов прибыла из Греции, также были найдены горшки из Турции, Сирии, Палестины и Египта.

В гробницах нашли хорошо сохранившиеся скелеты, в том числе женщины и годовалого ребенка. Несколько людей, включая мужчин и женщин, носили диадемы, а у некоторых были ожерелья с подвесками, вероятно, сделанными в Египте во времена таких фараонов, как Тутмос III и Аменхотеп IV (Эхнатон). Диадемы были украшены рельефными изображениями быков, газелей, львов и цветов. Погребальный инвентарь также включал бронзовое оружие с инкрустацией из слоновой кости и печать в золотой оправе из твердого минерала гематита с именами богов и правителей.

Богатство погребенных людей объясняется тем, что рядом, в горах Троодос, располагались медные рудники, где добывали медь, которую затем перерабатывали в городе. Потом сырье экспортировали в другие страны, где его использовали в сочетании с оловом для производства бронзы.