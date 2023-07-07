Стала известна судьба пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов

МЧС России: в Бурятии нашли двоих пропавших при сплаве по реке туристов

Двое из пяти пропавших при сплаве на катамаранах по реке Снежная в Бурятии туристов найдены. О судьбе россиян РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Так, стало известно, что в поисках путешественников помог вертолет. «Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета, — рассказали в ведомстве. — — Двое мужчин, услышав звук "вертушки", просигналили ракетницей».

При этом специалисты отметили, что возможности посадки воздушного судна на данном участке нет. Поэтому сотрудники МЧС высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направились к туристам пешком.

