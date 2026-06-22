Россиянам назвали способ быстро определить побывавшую в воде машину

Эксперт Ладушкин: Плафоны освещения салона выдадут машину после затопления

Как быстро определить машину, побывавшую под водой, RT рассказал руководитель экспертной организации LEM Solution Евгений Ладушкин.

Во время затопления вода проникает во все без исключения части автомобиля, объясняет эксперт. Поэтому грязь, глина, песок, мелкий мусор могут оказаться в машине в самых труднодоступных местах. Если автомобиль не разбирали и не просушивали полностью, то очаги ржавчины на кузове «утопленника» распространяются быстрее, а выводятся гораздо сложнее. Это может служить сигналом.

Чтобы наверняка узнать «утопленника», достаточно осмотреть потолочные светильники салона. «Контакты, патроны и диодные платы при нормальной эксплуатации никогда не имеют следов коррозии. Вода может попасть в эти контакты только при утоплении или просто в разобранном виде», — объясняет Ладушкин.

Продолжить диагностику можно в скрытых нишах и под напольным покрытием. Вода там вряд ли будет, а вот частицы грязи, песка, мелкого мусора, части насекомых вполне можно найти. «Попасть туда при нормальной эксплуатации все это не может физически. Также обязательно надо проверить двигатель и технически жидкости», — рекомендовал эксперт.

Восстановить побывавший в воде автомобиль реально, но для этого необходима полная разборка, промывка каждого узла, основательная сушка, замена всех жидкостей, а также обновление лакокрасочного покрытия в поврежденных коррозией местах. «Такие работы стоят дорого, и машина надолго попадает в простой. Поэтому чаще всего восстанавливается внешний вид автомобиля, чтобы покупатель не увидел там следов утопления, — и машина продается», — подчеркнул специалист.

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