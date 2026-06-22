Турист прыгнул в воду на отдыхе в Европе и остался парализован на всю жизнь

DS: 27-летний турист остался парализован на всю жизнь после отдыха в Марбелье

27-летний турист остался парализован на всю жизнь через несколько дней после прилета на отдых в Европу. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Арди Баллиу из Великобритании находился в отпуске в городе Марбелья, Испания. Через пару дней после приезда он и его друг отправились плавать на пляж Кало-дес-Моро, расположенный на острове Майорка. На глазах у приятеля Баллиу прыгнул в воду головой вперед и не вынырнул.

Компаньон британца немедленно позвал на помощь, и отдыхающие помогли вытащить пострадавшего из воды. Он сообщил им, что не чувствует ног. После этого медики госпитализировали Баллиу вертолетом.

«В настоящее время он находится в критическом состоянии, подключен к аппарату жизнеобеспечения, так как не может дышать самостоятельно. Нам сказали, что он никогда больше не сможет ходить и с высокой вероятностью будет полностью парализован. Сейчас он принимает много лекарств и все еще находится без сознания», — объяснила в социальных сетях родственница мужчины Ингрид Кача.

На данный момент семья туриста собирает деньги, чтобы вернуть его домой.

Ранее отдыхавший в Европе турист оказался в критическом состоянии после прыжка в воду. Мужчина спрыгнул со скалы Кала-Москес на Майорке.

