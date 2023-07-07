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20:24, 7 июля 2023Спорт

Эксперт назвал правильную последовательность силовых и кардиотренировок

Фитнес-эксперт Тим рассказал, что силовые тренировки нужно выполнять до кардиотренировок

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Тревор Тим назвал правильную последовательность силовых и кардиотренировок. Его слова приводит Men’s Health.

Тренер рассказал, что силовые занятия связаны с повышенным риском травматизма. Он отметил, что предварительное утомление мышц кардиотренировками повысит этот риск. Таким образом, силовые тренировки нужно выполнять до кардиотренировок.

Тим подчеркнул, что перед любой тренировкой должна быть хорошая разминка. «Вы улучшите кровоток по всему телу, взбодрите нервную систему и улучшите концентрацию, что подготовит вас к отличному занятию», — объяснил специалист.

Ранее фитнес-эксперт Джиллиан Майклс опровергла пользу кардиотренировок в целях снижения веса. Она назвала их одним из наименее эффективных видов занятий для похудения.

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    Дарья Коршунова
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