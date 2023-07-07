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23:21, 7 июля 2023Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины сообщили о воздушной тревоге на всей территории страны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал прозвучал в Киеве в 21:18 (совпадает с мск), а через несколько минут воздушная тревога была объявлена во всех украинских областях.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что после ночных взрывов в городе Очаков на Украине случился пожар на складе. «Произошло возгорание одноэтажного складского помещения», — написал он.

В ночь на 7 июля воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Сирены звучали в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Позже тревога прозвучала и в других регионах страны.

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    Марина Совина
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