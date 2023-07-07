Предки оболочников оказались сидячими «бочками» с двумя отверстиями

Nature Communications: предки оболочников были сидячими существами с двумя сифонами

Ученые Гарвардского университета обнаружили окаменелости древнего животного подтипа оболочники (Tunicata) возрастом 500 миллионов лет, которое указывает на возможное происхождение этих существ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Оболочники являются хордовыми животными, которые представлены тремя классами: асцидиями, аппендикуляриями и сальпами. Асцидии характеризуются двумя жизненными формами, одна из которых представляет собой свободно плавающую личинку, похожую на головастика, а вторая — взрослая — имеет бочкообразное тело с двумя отверстиями (сифонами) и ведет сидячий образ жизни. В отличие от них аппендикулярии во взрослом возрасте сохраняют форму головастика и остаются свободно плавающими. Сальпы также являются свободно плавающими, но по строению больше похожи на взрослых асцидий.

Однако оставалось загадкой, являлся ли общий предок всех оболочников животным, похожим на головастика, или сидячим существом с сифонами, прикрепленным к морскому дну. До сих пор найденные ископаемые останки древних оболочников не давали информации о строении их тела.

Останки Megasiphon thylakos, оболочника возрастом 500 миллионов лет, были обнаружены в формации Марджум в штате Юта. Это животное имело бочкообразное тело с двумя длинными сифонами. Темные полосы, которые шли вдоль тела, указывают на наличие выступающих продольных мышц, подобные мышцам у современных оболочников рода Ciona, служащим для открытия и закрытия сифонов.

Таким образом, наиболее вероятный сценарий предполагает, что M. thylakos принадлежит к предковой форме Tunicata, и двухфазный жизненный цикл с планктонной личинкой и сидячей взрослой особью является изначальной для всей линии оболочников. Согласно альтернативной гипотезе, расхождение между аппендикуляриями и всеми другими оболочниками на самом деле произошло на 50 миллионов лет раньше, чем в настоящее время оценивается с помощью молекулярных часов.