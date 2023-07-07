Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
11:00 (Мск)
Крылья Советов
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ирина Бегу
Сегодня
13:00 (Мск)
Анна Блинкова
Уимблдон (ж)
Даниил Медведев
Адриан Маннарино
Уимблдон (м)
Андрей Рублёв
3:1
Завершен
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
09:10, 7 июля 2023Спорт

Украина обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы российского арбитра Карасева

На Украине заявили, что приглашать на сбор арбитров УЕФА Сергея Карасева неприемлемо

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за вызова на сборы арбитров россиянина Сергея Карасева. Текст заявления приведен на официальном сайте УАФ.

«Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам Российской Федерации», — заявили в организации. В УАФ выразили предположение, что приглашение Карасева является «результатом недоразумения».

28 июня сообщалось, что Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации.

Российские сборные и клубы не принимают участия в международных турнирах по решению УЕФА и Международной федерации футбола с февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 55

    Россиянина осудили за призыв к насилию над жителями Донбасса и военными

    Осужденные распылили в лицо полицейским перцовую смесь ради побега из суда

    Украина обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы российского арбитра Карасева

    Стала известна судьба пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов

    Исходный код Far Cry выложили в сеть

    Перечислены самые популярные бьюти-услуги у мужчин летом

    В США назвали дату возможной отправки кассетных боеприпасов на Украину

    Киев анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

    Эрдоган снова предложит Зеленскому посредничество по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости