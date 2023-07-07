Украина обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы российского арбитра Карасева

На Украине заявили, что приглашать на сбор арбитров УЕФА Сергея Карасева неприемлемо

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за вызова на сборы арбитров россиянина Сергея Карасева. Текст заявления приведен на официальном сайте УАФ.

«Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам Российской Федерации», — заявили в организации. В УАФ выразили предположение, что приглашение Карасева является «результатом недоразумения».

28 июня сообщалось, что Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации.

Российские сборные и клубы не принимают участия в международных турнирах по решению УЕФА и Международной федерации футбола с февраля 2022 года.