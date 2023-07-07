В России призвали США не использовать свободу вероисповедания как рычаг влияния

Посольство РФ: Вашингтону не стоит использовать свободу вероисповедания как рычаг влияния

Властям США не следует использовать тему свободы вероисповедания для манипуляций. С таким призывом выступило посольство России в США в Telegram-канале.

Диппредставительство заявило, что американское правительство неоднократно намеренно усиливало напряженность на религиозной почве в странах Ближнего Востока, Северной Африки и бывшей Югославии. «Призываем Вашингтон посмотреть в зеркало и прекратить использовать тему свободы вероисповедания в качестве рычага воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств», — говорится в сообщении посольства.

Ранее посольство России рассказало о попытках американских спецслужб вербовать российских дипломатов. В частности, сотрудники сталкиваются с провокациями в решении личных проблем.

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