Американский профессор назвал цель визита Байдена в Великобританию

Профессор Кузник: Байден встретится с Сунаком в Лондоне для обсуждения поставок Украине

Цель визита президента США Джо Байдена Лондон не только укрепление отношений между странами, но также обсуждение поставок вооружений Украине. Об этом сообщили «Известиям» американские эксперты.

Как отметил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, в руководстве европейских стран в настоящее время наблюдается некоторое «отклонение от курса». Кроме того, растет давление со стороны Организации объединенных наций (ООН), Ватикана и Глобального Юга, выступающих в пользу начала переговоров.

Кузник подчеркнул, что в ходе визита в Лондон американский лидер встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который является «одним из самых ярых милитаристов в НАТО». Ожидается, что лидеры стран обсудят дополнительные системы вооружения для Украины, включая поставку истребителей F-16. Также эксперт допустил, что Байден и Сунак затронут вопрос поставок Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. В то же время Кузник выразил мнение, что это не повлияет на исход украинского контрнаступления.

Ранее стало известно, что с 9 по 13 июля Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию. В Вильнюсе американский лидер планирует принять участие в 74-м саммите НАТО.