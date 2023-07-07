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04:20, 7 июля 2023Россия

В России могут сформировать новые военные округа

«Известия»: Минобороны сформирует Московский и Ленинградский военные округа к 1 сентября

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Московский и Ленинградский военные округа могут сформировать в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

В частности, такие сроки указываются в соответствующем плане развертывания министерства. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать уже 1 сентября.

Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание новых военных округов в России еще в январе. Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) страны до 1,5 миллиона человек.

На данный момент в России существует Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Статус, равный округу, получил Северный флот.

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    Марина Совина
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