Бывший преподаватель школы Канье Уэста подал на рэпера в суд

Бывший преподаватель школы Уэста подал на рэпера в суд из-за отсутствия стекол в окнах

Бывший преподаватель школы американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста подал на артиста в суд. Об этом сообщает Rolling Stone.

Истец по имени Исайя Мидоус обратился в суд Лос-Анджелеса, обвинив рэпера в создании ужасных условий для работы. Мужчина поведал, что в учебном учреждении под названием «Академия Донда» отсутствовали стекла в окнах, так как Уэст их не любил. Мидоус добавил, что из-за отсутствия остекления на пол школы попадал дождь, в результате чего пол плесневел, а в кабинетах появлялся неприятный запах.

Помимо этого, по словам истца, в школе была оголенная проводка, которая однажды загорелась около ученика. Первые несколько месяцев после открытия учебного заведения в школе отсутствовало электричество, а свет поступал от генератора.

Позже «Академия Донда» переехала в другое здание, в котором Уэст также принял решение не ставить стекла. Вместо этого руководство учебного заведения повесило плотные шторы, которые не спасали учеников и преподавателей от холода.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что Мидоус также намерен взыскать с рэпера плату за аренду своего жилья, так как музыкант обещал оплатить мужчине и его семье 14 месяцев проживания в квартире, а внес деньги лишь за три. За остальной период проживания истец платил сам.

В конце мая американская компания Gap подала в суд на Канье Уэста за порчу арендуемой недвижимости в Лос-Анджелесе.