В российском регионе водитель БМП на полигоне отдавил ноги сослуживцу

В Забайкальском крае водитель БМП наехал на сослуживца на полигоне и отдавил ему ноги

В Забайкальском крае водитель боевой машины пехоты (БМП) наехал на сослуживца на полигоне и отдавил ему ноги. О происшествии в российском регионе сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Все произошло на учебной тренировке. Водитель въехал в дымовую завесу, потерял ориентир в пространстве, но продолжил движение и столкнулся с другой боевой машиной.

В это время оттуда вылезал военный. В результате БМП придавила ему обе ноги. Вред здоровью оценили как тяжкий.

В суде отметили, что к таким последствиям привело отсутствие опыта по управлению БМП.

Потерпевший с подсудимым помирились. Уголовное дело в отношении российского военнослужащего прекратили.

Ранее сообщалось, что в Чите осудили на три года условно сержанта за то, что он выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе специальной военной операции (СВО) и получил выплату в размере 3 миллионов рублей.

Кроме того, суд оштрафовал сержанта на 300 тысяч рублей. Мужчина возместил выплаченные ему денежные средства.

