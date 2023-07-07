Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 7 июля 2023Россия

В российском регионе водитель БМП на полигоне отдавил ноги сослуживцу

В Забайкальском крае водитель БМП наехал на сослуживца на полигоне и отдавил ему ноги

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

В Забайкальском крае водитель боевой машины пехоты (БМП) наехал на сослуживца на полигоне и отдавил ему ноги. О происшествии в российском регионе сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Все произошло на учебной тренировке. Водитель въехал в дымовую завесу, потерял ориентир в пространстве, но продолжил движение и столкнулся с другой боевой машиной.

В это время оттуда вылезал военный. В результате БМП придавила ему обе ноги. Вред здоровью оценили как тяжкий.

В суде отметили, что к таким последствиям привело отсутствие опыта по управлению БМП.

Потерпевший с подсудимым помирились. Уголовное дело в отношении российского военнослужащего прекратили.

Ранее сообщалось, что в Чите осудили на три года условно сержанта за то, что он выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе специальной военной операции (СВО) и получил выплату в размере 3 миллионов рублей.

Кроме того, суд оштрафовал сержанта на 300 тысяч рублей. Мужчина возместил выплаченные ему денежные средства.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму россиянина

    Россиянин предстанет перед судом за групповое изнасилование в 1998 году

    53-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

    В российском регионе водитель БМП на полигоне отдавил ноги сослуживцу

    Серьезное ДТП с участием двух грузовиков на МКАД попало на видео

    В США назвали SpaceX монополистом

    Четыре сестры забеременели в одно и то же время

    Мошенники стали красть у россиян больше денег

    Бербок назвала Россию угрозой для Европы

    В Николаевской области произошел пожар на складе после взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости