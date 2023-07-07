МИД обвинил Запад в охоте за вооружением российского производства

Захарова: Запад ведет охоту за вооружением российского производства для передачи Киеву

Коллективный Запад не оставляет попыток приобрести вооружение советского и российского производства по всему миру для передачи Киеву. В «охоте» за ними западные страны обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Обратили внимание на участившиеся в последний период утечки в мировые СМИ сведений о масштабной охоте по всему миру за вооружениями советского, российского и западного происхождения, а также боеприпасов к ним, развёрнутой США и их евроатлантическими союзниками в целях дальнейшей передачи киевскому режиму Владимира Зеленского», — отметила дипломат.

Она добавила, что западные страны оказывают непрекращающееся беспрецедентное давление на страны, которые в то или иное время приобретали такие вооружения и боеприпасы для обеспечения нужд национальной обороноспособности. Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что такому давлению подвергаются практически все страны мира, которые сотрудничают с Россией в военно-технической сфере.

По ее словам, в ход идут «самые омерзительные методы устрашения и шантажа» вплоть до угроз ареста и изъятия имеющихся на Западе имущества, различного рода меры воздействия на членов семей и ближайших родственников различных государственных деятелей.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена 7 июля объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут кассетные боеприпасы. По данным источников, общая стоимость нового пакета поддержки Киева составит 800 миллионов долларов.