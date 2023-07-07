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11:07, 7 июля 2023Мир

Премьер Чехии рассказал о ходе переговоров по передаче Украине активов России

Reuters: премьер Чехии заявил об обсуждении способов передачи Украине активов России
Петр Фиала

Петр Фиала. Фото: Teresa Suarez / Reuters

В данный момент идет обсуждение способов передачи Украине замороженных российских активов, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его цитирует агентство Reuters.

«Это не простая тема ни с юридической, ни с какой-либо другой точки зрения», — подчеркнул в ходе двусторонних переговоров в Праге чешский премьер. Он также отметил, что будущее Украины в Европейском союзе и НАТО.

Фиала после встречи с Зеленским в Праге также пообещал поставить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос о возможном изъятии замороженных активов Центрального банка России для их последующего использования в восстановлении Украины.

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    Глеб Бажуткин
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