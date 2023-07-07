Российская авиация нанесла удары по украинским объектам

Авиация группировки «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по объектам ВСУ

Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

Отмечается, что в ходе боевых действий армейская и штурмовая авиация группировки нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Собеседник агентства добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. В результате огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом.

Ранее Минобороны сообщило, что шесть штурмовиков Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящие силы армии Украины на краснолиманском направлении. Помимо этого, российские военные взяли в плен пять украинских солдат.