Европейской стране перестало хватать пресной воды

ISTAT: в 2022 году запасы пресной воды в Италии рекордно снизились из-за засухи

В Италии в 2022 году рекордно сократились запасы пресной воды, предает Reuters со ссылкой на данные Национального итальянского института статистики (ISTAT).

По данным специалистов, количество жидкости сократилось на 50 процентов по сравнению со среднегодовыми значениями в 133 миллиарда кубометров, которые наблюдались с 1991 по 2020 годы.

На снижение запасов повлияли общий рост температуры и сокращение количества осадков. При этом в 2022 году сильные засухи затронули около 20 процентов территории европейской страны.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида заявлял, что стране нужно приспосабливаться к новой реальности, поскольку засуха — это больше не разовое явление. Он считает, что в Италии необходимо построить больше бассейнов для сбора дождевой воды, а также разобраться с проблемами в водопроводных сетях. Кроме того, министр предложил рассмотреть возможность перенести некоторые сельскохозяйственные культуры в более северные районы.

Ранее экономике Германии предрекли негативные последствия из-за возможного обмеления реки Рейн. В настоящее время риски стабильно низкого маловодья этой важнейшей европейской транспортной артерии оказались самыми высокими с октября 2018 года.