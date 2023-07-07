Россиянина осудили за призыв к насилию над жителями Донбасса и военными

В Норильске осудили мужчину за призыв к насилию над жителями Донбасса и военными России

В Норильске суд приговорил к двум годам и девяти месяцам мужчину, призывавшего к насилию над жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также российскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Красноярскому краю.

Фигуранта признали виновным по статям 222 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что посты с призывами он размещал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Во время обысков у него нашли три электродетонатора ЭД-8Э.

Суд наложил на осужденного штраф в размере 50 тысяч рублей и лишил его права на год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд дал семь лет колонии мужчине, призывавшему в соцсетях к экстремизму.