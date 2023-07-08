Минобороны заявило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

МО РФ: на донецком направлении российские войска отразили девять атак ВСУ

На донецком направлении успешно отражено девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское в ДНР. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, добавил он, нанесено поражение подразделениям противника в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки.

В районе Михайловки, продолжен он уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. «В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих (...), три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-30», — перечислил Конашенков.

Ранее координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику боевых действий на запорожском направлении. На данном участке украинские войска стали атаковать небольшими группами, отметил он.