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04:09, 8 июля 2023Россия

В Совфеде назвали терроризмом поставки США кассетных боеприпасов Киеву

Бондарев назвал терроризмом поставки США кассетных снарядов Киеву и пообещал на них ответ

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев назвал терроризмом поставки США кассетных снарядов Киеву и заявил, что Россия ответит на этот шаг в соответсвии с военной целесообразносьтью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Он напомнил, что такие боеприпасы запрещены международным правом. Россия, как и США, не ратифицировала конвенцию по кассетным боеприпасами от 2008 года, указал Бондарев.

Глава оборонного комитета назвал решение Вашингтона «террористическим методом ведения боевых действий».

Бондарев указал, что защита российских граждан является приоритетом для органов государственной власти России, «и при применении кассетных бомб со стороны Украины СФ может эту тему рассмотреть».

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В администрации американского президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

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    Марина Совина
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