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09:12, 8 июля 2023Бывший СССР

В Мариуполе умер от голода ребенок расстрелянной украинским пограничником пары

РИА Новости: в Мариуполе скончался ребенок расстрелянной украинским пограничником пары

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Страдающий ДЦП ребенок, родителей которого расстрелял украинский пограничник, умер в Мариуполе от голода. Об этом сообщает РИА Новости.

Из документов расследования по факту убийства мужчины и женщины в марте 2022 года следует, что ребенок пары остался один в квартире.

Бабушка мальчика узнала о смерти дочери и зятя из новостей на сайте города. У нее были ключи от квартиры семьи, в которой она и обнаружила труп внука. Женщина предположила, что мальчик умер от голода, так как в доме были обнаружены сырые овощи со следами зубов.

В июне находящийся в плену украинский пограничник признался в расстреле двух мирных граждан в Мариуполе. По его словам, супружеской паре ничего не угрожало, но они испугались во время стрельбы и начали движение без команды. «Я крикнул "Стоять!", на это требование они не отреагировали, после чего я открыл огонь на поражение», — рассказал он, отметив, что стрелял в спины и в область грудной клетки. Украинец объяснил это тем, что «посчитал, что они поддерживают специальную военную операцию РФ».

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