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07:58, 8 июля 2023Экономика

Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов

РИА Новости: компания Mars отчитывалась о передаче Украине более 25 миллионов долларов

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Американская компания Mars, специализирующаяся на продуктах питания и кормах для животных, отчитывалась о передаче Украине более 25 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт производителя.

Первая новость о помощи Украине датируется 1 марта 2022 года, в ней гендиректор компании Грант Рид заявил, что руководство Mars «потрясено тем, что происходит на Украине». Тогда компания передала Киеву два миллиона долларов для «решения этого гуманитарного кризиса».

Вторая новость датируется 30 марта 2022 года, в нем Mars сообщил о намерении выделить Киеву еще десять миллионов долларов наличными и продуктами. Третий релиз опубликован в мае 2023-го, в нем корпорация сообщила о пожертвовании еще на 13,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет об оказании поддержки украинским военным, а также о достоверности полученных доходов и их соответствия уплаченным в российскую казну налогам.

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    Марина Совина
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