Названо количество погибших в результате взрыва на нефтяной платформе в Мексике

В результате взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе погибли два человека

В результате взрыва на нефтяной платформе Nohoch Alfa в Мексиканском заливе два человека погибли, еще один пропал без вести. Количество назвали в Twitter-аккаунте компании Pemex.

7 июля на шельфе Кампече в Мексиканском заливе произошел сильный взрыв на нефтегазовой морской платформе, в результате которого начался пожар.

По сообщению компании Pemex, пострадали шесть человек. Два человека погибли и один пропал без вести.

В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что в результате инцидента на морской платформе пропали без вести «три-четыре человека».

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) при взрыве трех цистерн с нефтью пострадали шесть человек, трое погибли.