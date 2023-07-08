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06:44, 8 июля 2023Мир

Названо количество погибших в результате взрыва на нефтяной платформе в Мексике

В результате взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе погибли два человека

Фото: Mexico Petroleos Mexicanos / Reuters

В результате взрыва на нефтяной платформе Nohoch Alfa в Мексиканском заливе два человека погибли, еще один пропал без вести. Количество назвали в Twitter-аккаунте компании Pemex.

7 июля на шельфе Кампече в Мексиканском заливе произошел сильный взрыв на нефтегазовой морской платформе, в результате которого начался пожар.

По сообщению компании Pemex, пострадали шесть человек. Два человека погибли и один пропал без вести.

В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что в результате инцидента на морской платформе пропали без вести «три-четыре человека».

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) при взрыве трех цистерн с нефтью пострадали шесть человек, трое погибли.

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    Юлия Мискевич
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