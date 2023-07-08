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13:49, 8 июля 202369-я параллель

Звезды Евро-2008 обыграли двенадцать норильских команд в футбольном марафоне

Сычев, Павлюченко, Билялетдинов, Широков и Гасилин сыграли 12 матчей за один день

Фото: Сергей Лютых

Бронзовые призеры Чемпионата Европы по футболу 2008 года провели футбольный марафон, обыграв сразу двенадцать норильских любительских команд с общим счетом 19:9, передает корреспондент «Ленты.ру».

На Таймыре прошел спортивный фестиваль, приуроченный к празднованию 70-летия Норильска, Дню основания «Норникеля» и Дню металлурга.

«Мы уже во второй раз здесь. Это становится доброй хорошей традицией, — сказал Дмитрий Сычев, обращаясь к болельщикам на трибунах в СпортХолле «Айка», и поблагодарил горожан за теплый прием на Таймыре. — Нас всех объединяет спорт и любовь к футболу».

Кроме него, в мероприятии приняли участие другие звезды национальной российской сборной: Павел Павлюченко, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и победитель юношеского чемпионата Европы Алексей Гасилин, выступающий в настоящее время за медиафутбольный клуб «Амкал». В рамках марафона, они практически без перерыва провели двенадцать матчей по семь минут.

«Есть играющие ребята, которые в мини-футболе двигаются. Видно, что обученные, поэтому нам после натурального поля тяжеловато, конечно, с ними», — прокомментировал Сычев выступление любителей, особенно отметив футболистов из команды «Ремонтник», победившей в корпоративном чемпионате «Норникеля».

Перед игрой звезды Евро-2008 провели разминку и мастер-класс для детей, а за день до этого, в пятницу, 7 июля, они встретились со своими норильскими фанатами и пробили серию пенальти с членами медиафутбольной команды 2Drots прямо в карьере рудника «Медвежий ручей», используя два БЕЛАЗа в качестве ворот.

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    Сергей Лютых
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