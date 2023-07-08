Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 8 июля 2023Мир

В Японии на церемонии поминовения Синдзо Абэ произошла потасовка

Группа людей устроила потасовку на месте убийства японского экс-премьера Синдзо Абэ

Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press

Несколько молодых людей устроила потасовку с правоохранительными органами во время церемонии поминовения у места убийства бывшего премьера Японии Синдзо Абэ в городе Нара. Об этом сообщает РИА Новости с места инцидента.

Ранее в городе началось возложение цветов к установленному под шатром столу. С 9:00 утра (3:00) стали подходить люди, чтобы почтить память политика. Но никаких толп на тот момент не наблюдалось.

Позже священнослужители начали церемонию поминовения. Спустя некоторое время короткое время к ним присоединилась группа из нескольких молодых человек. В руках одного из них был муляж самострела, похожего на тот, который использовал убийца японского политика.

Сначала сотрудники полиции попросили людей убрать муляж и не беспокоить собравшихся людей. Однако вместо этого один участник инцидента передал предмет другому. Люди держали в руках веера, на которых было изображение бывшего премьера и надпись «No Cult!».

Полиция попыталась увести толпу, но участники потасовки стали сопротивляться, кто-то из них упал на асфальт. В итоге молодых людей довели до полицейского отделения. А самого активного участника инцидента за руки и ноги унесли в полицейскую машину.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года в результате покушения на предвыборном мероприятии в городе Нара. Как сообщалось позже, бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.

В июне этого года первое предварительное слушание по делу об убийстве экс-премьера страны отменили из-за подозрительного пакета, доставленного в здание суда. В результате всех сотрудников и посетителей суда эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган высказался о вступлении Украины в НАТО. Может ли Киев рассчитывать на поддержку Турции?

    Психолог оценила возможность договориться в токсичных отношениях

    Володин поздравил россиян с Днем семьи новостями о законе по смене пола

    В Мариуполе умер от голода ребенок расстрелянной украинским пограничником пары

    В Минобороны сообщили об ударах по резервам нацбатальона «Кракен»

    В Японии на церемонии поминовения Синдзо Абэ произошла потасовка

    Иностранных наемников заметили гуляющими по городам Украины

    Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

    Средняя температура на Земле обновила исторический максимум

    Задрафтованного клубом НХЛ россиянина раскритиковали за поведение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости