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17:51, 8 июля 2023Моя страна

В Краснодарском крае откроется первый муниципальный приют для животных

Первый на Кубани муниципальный приют для животных появится в Сочи

Фото: Helena Lopes / Unsplash

В Краснодарском крае появится первый муниципальный приют для животных — он откроется в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский, передает «Интерфакс».

По словам градоначальника, в настоящее время на территории возводится административный корпус, ветеринарный пункт, манеж-приемная и складские помещения. Также там будет создана карантинная зона и организованы просторные вольеры. Предполагается, что уже в сентябре приют сможет принять первых 500 собак.

«Ответственно заранее подбираем персонал, создавая в городе пилотную территорию. Для животных, о которых некому заботиться, будут созданы прекрасные условия», — отметил Копайгородский.

Он добавил, что, в частности, на территории создадут специальную игровую зону и площадку для выгула, на которых будущие хозяева смогут познакомиться со своими новыми питомцами.

В июне волонтеры новосибирского приюта спасли брошенного алабая с гниющей лапой. Неизвестные привязали собаку возле Бугринского моста, а прохожие игнорировали ситуацию. В результате у животного начала гнить лапа, оно мучилось от голода и жажды.

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    Варвара Кошечкина
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