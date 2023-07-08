В Британии допустили раскол в НАТО из-за поставок кассетных бомб Украине

Британский генерал Даннатт допустил раскол в НАТО из-за поставок кассетных бомб Украине

Решение США отправить кассетные боеприпасы на Украину рискует привести к расколу в НАТО, допустил подобное развитие событий бывший начальник генштаба сухопутных войск армии Великобритании Ричард Даннатт. Его цитирует Sky News.

По мнению генерала, для президента США Джо Байдена это было очень трудное решение. «И он [Байден] не единственный, кто чувствует себя очень неловко по этому поводу», — посчитал Даннатт.

Он выразил понимание причин предоставления кассетных бомб, но указал, что в преддверии саммита НАТО, многие члены которого запретили производство и использование таких боеприпасов, такое заявление может внести раскол в «единство и гармонию НАТО».

Ранее как минимум 38 правозащитных организаций осудили поставки кассетных боеприпасов США на Украину. Кроме того, члены Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Меркли также назвали серьезной ошибкой решение Вашингтона о поставках кассетных бомб.