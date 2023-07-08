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00:49, 8 июля 2023Экономика

В Нацбанке Украины оценили международные резервы страны

Международные резервы Украины достигли рекордно высоких показателей в $39 млрд

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Международные резервы страны достигли рекордно высоких показателей и составили почти 39 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, передает РИА Новости.

По его словам, показатель — рекордный за всю историю независимой Украины. Отмечается, что в июне на счета украинского правительства поступило 1,6 миллиарда долларов от Евросоюза, 1,2 миллиарда долларов от Соединенных Штатов, 69,1 миллиона долларов — от Всемирного банка и 15 миллионов долларов — от правительства Финляндии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно рассказала, что на помощь Украине потрачены все резервы бюджета Евросоюза. За последние 16 месяцев ЕС отдал Киеву 30 миллиардов евро, то есть все резервные средства своего семилетнего бюджета на период до 2027 года.

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    Юлия Мискевич
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