Российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе

Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей. Отмечается, что решение о допуске было принято для того, чтобы дать россиянам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Препятствием становились политические требования, заложенные в рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК).

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.