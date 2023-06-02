Названо препятствие для участия российских спортсменов в Азиатских играх

Поздняков заявил, что рекомендации МОК препятствуют участию россиян в Азиатских играх

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал препятствие для участия российской сборной в Азиатских играх. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер заявил, что из-за ряда политических требований, заложенных в рекомендациях Международного олимпийского комитета, гипотетическая возможность организованного участия россиян в этих соревнованиях выглядит странно. «Там четко прописано, что спортсмены не имеют права представлять ни свою национальную федерацию, ни свой национальный комитет», — отметил он, добавив, что сборная не получала официальное приглашение на турнир.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут осенью 2023 года в Китае.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.