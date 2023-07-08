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14:09, 8 июля 2023Из жизни

Ворующего ягоды медведя сняли на видео на Сахалине

Россияне засняли на видео бурого медведя, своровавшего их урожай ягод

Россияне засняли на видео бурого медведя, своровавшего их урожай ягод. Кадры публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Как сообщило издание, инцидент произошел в селе Чапаево на острове Сахалин. Местные жители выглянули из окна своего дома и увидели, что на их грядках с клубникой «пасется» бурый медвежонок.

Ребенок автора видео эмоционально отреагировал на появление в огороде медведя. «Миша, не ешь нашу ягоду», — обратился он к животному.

В какой-то момент зверь услышал испугавший его звук и покинул территорию домохозяйства.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого лосиха защитила детенышей от наглого медведя.

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    Марк Леонов
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