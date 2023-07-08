Ворующего ягоды медведя сняли на видео на Сахалине

Россияне засняли на видео бурого медведя, своровавшего их урожай ягод

Россияне засняли на видео бурого медведя, своровавшего их урожай ягод. Кадры публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Как сообщило издание, инцидент произошел в селе Чапаево на острове Сахалин. Местные жители выглянули из окна своего дома и увидели, что на их грядках с клубникой «пасется» бурый медвежонок.

Ребенок автора видео эмоционально отреагировал на появление в огороде медведя. «Миша, не ешь нашу ягоду», — обратился он к животному.

В какой-то момент зверь услышал испугавший его звук и покинул территорию домохозяйства.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого лосиха защитила детенышей от наглого медведя.

