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06:14, 8 июля 2023Мир

Салливан прокомментировал инцидент с кокаином в Белом доме

Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности. Своей оценкой он поделился на брифинге в Белом доме.

«На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности», — сказал он, комментируя инцидент.

По его словам, в Белом доме действует «строгая политика в отношении тестирования на наркотики и относительно употребления наркотиков».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин в Белом доме мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантера. «Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заключил Трамп.

4 июля издание издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.

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    Марина Совина
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