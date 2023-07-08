В Госдуме отреагировали на переговоры Зеленского с Эрдоганом

Глава комитета ГД по международным делам Слуцкий: позиция РФ о статусе Украины — прежняя

Позиция Российской Федерации о нейтральном, внеблоковом статусе Украины осталась прежней. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий, глава фракции ЛДПР в нижней палате парламента, отреагировал на переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которых последний заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО.

«Нейтральный статус Украины был одним из требований, на которых настаивала российская сторона на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. Позиция эта не изменилась», — заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что итоги переговоров лидеров Украины и Турции еще предстоит анализировать после получения более подробных данных.

Кроме заявлений о членстве Украины в НАТО, Эрдоган высказывался и о продлении зерновой сделки. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не видят оснований для продления сделки.