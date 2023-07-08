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20:59, 8 июля 2023Бывший СССР

МИД Украины посоветовал немецкому депутату «идти к черту со своими советами»

Замглавы МИД Украины Мельник посоветовал немецкому политику Штегнеру «идти к черту»
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в грубой форме ответил депутату бундестага от СДПГ Ральфу Штегнеру и другим немецким политикам, раскритиковавшим поставки кассетных боеприпасов Украине. Соответствующее заявление появилось в Twitter украинского дипломата.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — посоветовал Мельник политикам, которые предположили, что поставки данного вооружения Киеву навредят мирным жителям.

Ранее стало известно, что Вашингтон передаст кассетные боеприпасы Киеву в рамках нового пакета поддержки. Такое решение, по словам канала CBC, поставило в тупик союзников США.

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    Варвара Кошечкина
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