МИД Украины посоветовал немецкому депутату «идти к черту со своими советами»

Замглавы МИД Украины Мельник посоветовал немецкому политику Штегнеру «идти к черту»

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в грубой форме ответил депутату бундестага от СДПГ Ральфу Штегнеру и другим немецким политикам, раскритиковавшим поставки кассетных боеприпасов Украине. Соответствующее заявление появилось в Twitter украинского дипломата.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — посоветовал Мельник политикам, которые предположили, что поставки данного вооружения Киеву навредят мирным жителям.

Ранее стало известно, что Вашингтон передаст кассетные боеприпасы Киеву в рамках нового пакета поддержки. Такое решение, по словам канала CBC, поставило в тупик союзников США.