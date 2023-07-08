Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 8 июля 2023Мир

В США назвали ужасной ошибкой решение о передаче кассетных боеприпасов Украине

Конгрессвумен МакКоллум призвала ликвидировать запасы кассетных боеприпасов в США

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум отреагировала на решение американских властей передать Украине кассетные боеприпасы. На ее официальном сайте появилось обращение, в котором говорится, что позиция администрации президента Джо Байдена по данному вопросу является «ненужной и ужасной ошибкой».

«Конгресс однозначно запретил передачу любых кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента. Допуск устаревших кассетных боеприпасов США на поле боя на Украине подрывает наш моральный авторитет и ставит США в положение, которое прямо противоречит 23 нашим союзникам по НАТО, присоединившимся к Конвенции по кассетным боеприпасам», — говорится в заявлении.

По словам конгрессвумен, данный вид вооружения несет лишь страдания. В связи с этим она выступила решительно против передачи Вашингтоном кассетных бомб Киеву и призвала ликвидировать оставшиеся запасы этого оружия в США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предупреждении Си Цзиньпину от Байдена после встречи с Путиным

    В Анапе временно запретили купаться на пляжах

    В Госдуме пригрозили США расплатой за поставку ВСУ кассетных боеприпасов

    Врачи провели серьезную операцию Николаю Ефремову после падения из окна

    Стало известно о неудачной попытке ВСУ штурма позиций ВС РФ под Запорожьем

    В номер Виктории Дайнеко проник пьяный россиянин и выпил там пиво

    Терапевт перечислила сопровождающиеся сухим кашлем болезни

    Российские спортсмены выступят на Азиатских играх

    В США назвали ужасной ошибкой решение о передаче кассетных боеприпасов Украине

    Отказывавшийся играть с Россией легионер поехал на турнир в Санкт-Петербург

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости