В США назвали ужасной ошибкой решение о передаче кассетных боеприпасов Украине

Конгрессвумен МакКоллум призвала ликвидировать запасы кассетных боеприпасов в США

Член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум отреагировала на решение американских властей передать Украине кассетные боеприпасы. На ее официальном сайте появилось обращение, в котором говорится, что позиция администрации президента Джо Байдена по данному вопросу является «ненужной и ужасной ошибкой».

«Конгресс однозначно запретил передачу любых кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента. Допуск устаревших кассетных боеприпасов США на поле боя на Украине подрывает наш моральный авторитет и ставит США в положение, которое прямо противоречит 23 нашим союзникам по НАТО, присоединившимся к Конвенции по кассетным боеприпасам», — говорится в заявлении.

По словам конгрессвумен, данный вид вооружения несет лишь страдания. В связи с этим она выступила решительно против передачи Вашингтоном кассетных бомб Киеву и призвала ликвидировать оставшиеся запасы этого оружия в США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов.