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09:48, 8 июля 2023Спорт

Боец UFC объяснил комментарий об откровенных фотосессиях Загитовой

Боец UFC Фахретдинов заявил, что не оскорблял Алину Загитову из-за откровенных фотосессий

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов объяснил комментарий об откровенных фотосессиях олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что выразил свое мнение. «Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно. Я же ее не оскорбил», — заявил Фахретдинов.

29 июня в интервью «Спорт-Экспрессу» боец высказался об откровенных фотосессиях Загитовой. Тогда он заявил, что не стал бы выкладывать фотографии в купальниках, будучи женщиной-татаркой.

Фахретдинов дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июне 2022 года. На его счету три победы в трех поединках промоушена. Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.

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    Анастасия Борисова
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