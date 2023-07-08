Володин поздравил россиян с Днем семьи новостями о законе по смене пола

Спикер ГД Володин заявил, что голосование по закону о запрете смене пола будет в июле

Голосование Госдумы по закону о запрете смене пола пройдет уже в июле. Этими новостями по документу в День семьи, любви и верности поделился в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Свой пост Володин начал с цитирования заявления президента Чехии Петра Павла об уничтожении западных ценностей в случае победы России в спецоперации. Спикер ГД напомнил о принятых поправках в Конституцию России и добавил, что традиционные семейные ценности важны для каждого из россиян.

«Три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает «институт брака как союз мужчины и женщины». (...) В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!» — написал он.

В конце депутат Госдумы Тамара Фролова сообщала, что этот законопроект находится на стадии активной доработки, и уже в июле будет рассмотрен нижней палатой парламента во втором чтении. Согласно инициативе, ЗАГСам будет запрещено вносить соответствующие изменения в документы на основе медицинских справок.

День семьи, любви и верности празднуется ежегодно 8 июля. Этот день выбран в связи с почитанием святых Петра и Февронию Муромских, чей брак в православии считается образцом семейной жизни. Литературовед Николай Гудзий в «Истории древнерусской литературы» предполагает, что прототипами легендарных супругов могут быть муромский князь Давыда Юрьевича и его жена, имя которой осталось неизвестным.

