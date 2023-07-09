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01:28, 9 июля 2023Россия

В Москве 12 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали 12 человек

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали 12 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома 112/1, в настоящее время движение в сторону центра затруднено.

Двоих пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте. После осмотра врачей в больницу была направлена девочка 13 лет. Экстренные службы отмечают, что число госпитализированных может увеличиться.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео.

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    Марина Совина
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