В Москве 12 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали 12 человек

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали 12 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома 112/1, в настоящее время движение в сторону центра затруднено.

Двоих пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте. После осмотра врачей в больницу была направлена девочка 13 лет. Экстренные службы отмечают, что число госпитализированных может увеличиться.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео.

