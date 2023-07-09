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18:53, 9 июля 2023Интернет и СМИ

Названа проблема украинских беженцев в Британии

NYT: высококвалифицированные украинские беженцы не могут найти работу в Британии

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться на родину. Об этом сообщили журналисты американской газеты The New York Times (NYT).

«Я потерял все», — рассказал собеседник издания, работавший до эмиграции с Украины хирургом-травматологом. Некоторое время врач трудился грузчиком в одном из супермаркетов в Лондоне, однако недавно потерял работу. «Если здесь ничего не получится, придется вернуться туда, где нас ценят», — добавил мужчина, подразумевая родину.

Авторы материала назвали языковой барьер и долгий процесс переаттестации причинами проблем трудоустройства украинских специалистов. В связи с этим, как пишут авторы статьи, беженцам приходится соглашаться на низкоквалифицированную работу.

Журналисты отметили, что в первые месяцы после начала боевых действий на Украине биржа труда в Британии была переполнена предложениями для украинских беженцев, однако сейчас они сталкиваются с большим количеством бюрократических сложностей в попытках найти работу, заключают авторы материалы.

Ранее финские фермеры пожаловались на украинских беженцев. По их словам, все чаще украинские граждане отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в городах Финляндии из-за опасений лишиться соцпособий.

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    Олег Давыдов
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