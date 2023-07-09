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21:33, 9 июля 2023Интернет и СМИ

В Китае объяснили решение США передать Украине кассетные боеприпасы

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские власти решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за необходимости ликвидировать собственные запасы. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в материале для Global Times (GT).

По его словам, Вашингтон хочет избавиться от ненужных боеприпасов, у многих из которых уже истекает срок годности. «На самом деле, США разработали кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны и впоследствии накопили их в большом количестве. <...> Так что дело в необходимости истощить запасы», — считает эксперт.

Он пояснил, что правительство страны передает украинским войскам боеприпасы, чтобы их не утилизировать. Однако, как подчеркнул Чжунпин, такой шаг может привести к потерям и жертвам среди мирного гражданского населения, что не останавливает американскую сторону.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. «У них заканчиваются боеприпасы», — указал он.

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    Марина Совина
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