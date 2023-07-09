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02:55, 9 июля 2023Бывший СССР

Украине предрекли будущее Колумбии из-за легализации каннабиса

Экс-депутат Рады Богомолец предрекла Украине будущее Колумбии из-за легализации каннабиса

Фото: Unsplash

Экс-депутата Рады Ольги Богомолец прокомментировала возможную легализацию марихуаны на Украине. Ее слова приводит Vesti.ua.

«Если коротко, под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», — предрекла она.

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По мнению политика, инициатива позволит выращивать и обрабатывать каннабис в больших объемах, что способствует «продвижению миллиардного сверхприбыльного бизнеса». По ее словам, «любители больших денег» не всегда могут выращивать каннабис в своей стране, однако легализация дает эти возможности. Стратегическое решение по этому вопросу на Украине уже приняли, заключила Богомолец.

Ранее Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе марихуаны. В конце июня Зеленский вновь призвал легализовать подобные препараты. По его мнению, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы гражданам «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

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    Марина Совина
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