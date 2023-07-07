Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе марихуаны

Минздрав поддержал легализацию лекарств на основе марихуаны, за которую выступал Зеленский

Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за которую выступил глава государства Владимир Зеленский. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, законопроект поддержал комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, министерство здравоохранения также позитивно оценило данную инициативу.

«Ожидаем, что в ближайшее время он будет вынесен в Верховную раду и там принят», — заключил Кузин.

В конце июня Зеленский вновь призвал легализовать лекарства на основе каннабиса. По его словам, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы гражданам «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

В июне 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса. До этого соответствующий документ был одобрен кабмином Украины.

