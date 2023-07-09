В Совфеде заявили о «террористической сущности» Украины

Джабаров заявил о «террористической сущности» Украины из-за ее причастия к теракту в Крыму

Украина официально подтверждает свою террористическую сущность, заявляя о своем причастии к теракту на Крымском мосту. Такое мнение выразил зампредседателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Крым не находится в зоне проведения СВО. Поэтому, заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства», — заявил сенатор.

9 июля глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о планах привлечь президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за диверсии и теракты на полуострове.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев. «273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — заявила она.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.