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12:46, 9 июля 2023Россия

В Совфеде заявили о «террористической сущности» Украины

Джабаров заявил о «террористической сущности» Украины из-за ее причастия к теракту в Крыму

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Украина официально подтверждает свою террористическую сущность, заявляя о своем причастии к теракту на Крымском мосту. Такое мнение выразил зампредседателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Крым не находится в зоне проведения СВО. Поэтому, заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства», — заявил сенатор.

9 июля глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о планах привлечь президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за диверсии и теракты на полуострове.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев. «273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — заявила она.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.

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    Олег Давыдов
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