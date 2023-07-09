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07:31, 9 июля 2023Россия

В Крыму заявили о планах привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Глава парламента Крыма Константинов заявил о планах привлечь Зеленского к ответственности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о планах привлечь президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за диверсии и теракты на полуострове. Его слова приводит РИА Новости.

«Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму», — уточнил парламентарий.

Константинов отметил, что речь идет в первую очередь об атаках беспилотников, деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории полуострова и подрыва железнодорожных путей.

Глава крымского парламента подчеркнул, что Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий должны быть привлечены к ответственности.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев. «273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — заявила она.

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    Марина Совина
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