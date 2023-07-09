Переданную Путиным икону доставили на позиции российских войск

Минобороны РФ: переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск

Икону «Спас Нерукотворный», которую российским военным передал президент страны Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки войск «Запад» для причастия. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

В ведомстве рассказали, что икону с образом Спаса Нерукотворного передали военным одного из воинских подразделений «Запада». «Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому», — отметили в Минобороны.

Помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андрей Гришаенков провел причастие мотострелков на позициях «Запада». По его мнению, икона является символом веры, и сплочения и способствует объединению военных.

Ранее Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным. Он уточнил, что передает копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».