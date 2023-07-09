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05:34, 9 июля 2023Россия

Переданную Путиным икону доставили на позиции российских войск

Минобороны РФ: переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Икону «Спас Нерукотворный», которую российским военным передал президент страны Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки войск «Запад» для причастия. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

В ведомстве рассказали, что икону с образом Спаса Нерукотворного передали военным одного из воинских подразделений «Запада». «Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому», — отметили в Минобороны.

Помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андрей Гришаенков провел причастие мотострелков на позициях «Запада». По его мнению, икона является символом веры, и сплочения и способствует объединению военных.

Ранее Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным. Он уточнил, что передает копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

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    Марина Совина
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