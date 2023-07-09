Политолог назвал скрытый смысл возвращения командиров «Азова» на Украину

Политолог Иванников счел бонусом для Зеленского возвращение командиров «Азова» на Украину

Военный политолог, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с URA.RU назвал скрытый смысл возвращения бывших командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на Украину. По его мнению, это может стать бонусом для украинского президента Владимира Зеленского во время будущих мирных переговоров.

«Нашу страну всегда отличала тонкая внешняя политика, и за освобождением этих националистов следуют невидимые соглашения, которые пойдут на пользу всему российскому обществу. Зеленский очевидно согласился на мирные переговоры, а освобождение "азовцев" является бонусом», — считает эксперт.

Иванников отметил, что возвращение командиров будет продемонстрировано Украине как личная победа украинского лидера, оно сможет затмить информационную повестку и снизить градус напряжения на фоне неудач контрнаступления. Кроме того, это станет положительным инфоповодом на саммите НАТО в Вильнюсе.

Подполковник запаса допустил, что украинские бойцы за время пребывания в Турции могли значительно изменить свои взгляды, и во время выступлений в публичном пространстве могут высказаться против киевских властей, что пойдет на пользу России.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись военные, в числе которых экс-члены «Азова» — в частности, бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции.

